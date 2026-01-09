Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a averti vendredi que son pays ne "reculerait pas" face à une vague de contestation qui prend de l'ampleur et pose un sérieux défi à la République islamique en place depuis 1979.
L'Iran ne "reculera pas" face aux manifestations, avertit Khamenei
