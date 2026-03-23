L'armée iranienne a menacé lundi de fermer complètement le détroit stratégique d'Ormuz si le président américain Donald Trump met à exécution ses menaces de frapper les centrales électriques du pays.
L'Iran menace de verrouiller le détroit d'Ormuz si les USA attaquent ses centrales électriques
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