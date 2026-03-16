Le maire sortant du Havre Edouard Philippe, arrivé largement en tête du premier tour des municipales, appelle "au plus large rassemblement possible pour éviter le retour en arrière que représenterait au Havre une victoire du parti communiste et de ses alliés insoumis" et pour "limiter le score" du candidat RN.
Le Havre: Philippe largement en tête, appelle au "plus large rassemblement"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro