Flambée des prix de l’essence : l’Etat s’enrichit-il sur le dos des Français ?

information fournie par Ecorama • 16/03/2026 à 14:00

La remontée des prix des carburants relance la question du rôle de l'État dans le coût à la pompe. Si la fiscalité représente une part importante du prix de l'essence, la hausse des cours du pétrole ne se traduit pas mécaniquement par un gain durable pour les finances publiques. Entre recettes de TVA à court terme, ralentissement économique, inflation et dispositifs d'aide aux ménages, l'impact budgétaire d'un choc pétrolier est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors que certains appellent à bloquer les prix ou à réduire la TVA, le débat s'ouvre sur les moyens d'alléger la facture des automobilistes sans fragiliser les comptes publics. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site Le Grenier de l'éco. Ecorama du 16 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com