Le maire de gauche sortant de Marseille Benoît Payan appelle à "se rassembler" autour de la coalition du Printemps marseillais et à "montrer que cette ville résiste à la +vague brune+", alors que le Rassemblement national y est "aux portes du pouvoir".
Municipales à Marseille: Payan appelle à "se rassembler" contre "la vague brune"
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