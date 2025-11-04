Des Iraniens se rassemblent à Ispahan pour marquer le 46e anniversaire de la prise de l'ambassade américaine à Téhéran. Cette crise, qui a marqué un tournant dans la révolution islamique iranienne de 1979, a conduit à la rupture des relations diplomatiques avec Washington et à des décennies d'hostilité. IMAGES
L'Iran commémore la prise de l'ambassade américaine à Téhéran en 1979
