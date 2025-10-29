Les électeurs néerlandais se rendent aux urnes mercredi pour des élections législatives anticipées qui devraient permettre d'évaluer l'ampleur de la poussée de l'extrême droite partout en Europe.
Les Néerlandais aux urnes, test pour l'extrême droite en Europe
