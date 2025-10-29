"A Gaza, les opérations militaires israéliennes ont repris, hier, suite à des attaques du Hamas et à sa lenteur dans la restitution des dépouilles des otages. Le cessez-le-feu est menacé. Il doit être rétabli au plus vite", déclare la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, citant le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, dans son compte-rendu à la suite du Conseil des ministres. SONORE
Gaza: le cessez-le feu est "menacé", doit être "rétabli au plus vite" (porte-parole)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro