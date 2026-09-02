Le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) publie sur X une vidéo dont il affirme qu'elle montre des frappes américaines sur des cibles des Gardiens de la Révolution en Iran. "Les forces américaines ont frappé des cibles du Corps des Gardiens de la Révolution iranien", notamment des sites de défense aérienne, des systèmes de radar ou encore des installations maritimes, a précisé le Centcom sur X. IMAGES
L'armée américaine publie des images de frappes contre l'Iran
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