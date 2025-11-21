Kiev mise sur les armes européennes, mais l'UE reste indécise sur l'aide à l'Ukraine

information fournie par France 24 • 21/11/2025 à 18:00

Loin des yeux, loin du cœur, a-t-on usage de dire. Mais est-ce vrai pour l’Ukraine après trois ans et demi de guerre ? Les Européens ont engagé des discussions difficiles sur leur soutien à l’Ukraine, et les Vingt-Sept ont promis de répondre au besoin de financement ukrainien, estimé à 135 milliards d’euros sur les deux prochaines années. Mais les États-membres sont divisés sur l’utilisation des avoirs russes gelés – 210 milliards d’euros –, dont une grande partie est hébergée en Belgique. Les autres solutions examinées sont un financement direct de l'Ukraine sous forme de dons ou d'un emprunt européen, qui aurait l'avantage de limiter l'impact direct sur les budgets nationaux.