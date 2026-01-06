Le pape Léon XIV a fermé mardi la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre pour marquer la fin de l'année jubilaire 2025. La porte avait été ouverte en décembre 2024 par son prédécesseur, le pape François, décédé en avril.
Le pape Léon XIV ferme la Porte Sainte à la fin de l'année jubilaire 2025
