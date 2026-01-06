 Aller au contenu principal
Groenland: "Et maintenant, au tour de Nuuk?"

information fournie par France 24 06/01/2026 à 06:36

A la Une de la presse, ce mardi 6 janvier, l’inquiétude et la colère du Groenland et du Danemark, face aux menaces annexionnistes de Donald Trump. L’embarras géopolitique de l’UE face à sa nouvelle politique de «sécurité». La répression tous azimuts en Russie. Et la tradition savoureuse de galette des rois.

1 commentaire

  • 08:58

    S'il s'avérait que les US "envahissent" le Groenland sans accord préalable , cela voudrait tout simplement dire que les US en auront terminé avec l'OTAN . A nos politiques : réagissez avec vigueur avant de vous faire bou ffer tout cru par l'envahisseur

L'offre BoursoBank