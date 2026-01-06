"La crise agricole est là ... le gouvernement est incapable d'apporter des solutions", déclare le président de la CR47, José Pérez, réuni à Cancon, dans le Lot-et-Garonne, avec une trentaine d'agriculteurs, avant son départ vers Paris. SONORE
Agriculture: "le gouvernement est incapable d'apporter des solutions" (président de la CR47)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro