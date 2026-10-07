Au sujet du mouvement lycéen, parti de la région parisienne à la mi-septembre avant de s'étendre au reste de la France, la candidate d'extrême droite du Rassemblement national à l'élection présidentielle, Marine Le Pen, estime qu'"il y a urgence, en tout cas, à rétablir l'ordre et à remettre un peu tout cela en place."
Mouvement lycéen : "Il y a urgence" à remettre "tout ça en ordre" (Le Pen)
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