Jean Claude Trichet : « La France est dans une situation très grave »

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 17/09/2026 à 14:05

La hausse rapide des taux, passés de 3,2 % à 4,5 % en six mois, interroge sur la capacité de la France à se financer sans déclencher une crise de confiance. Avec une charge d'intérêt qui pourrait atteindre 120 milliards en 2030 et un budget 2027 encore incertain, les tensions sur les marchés obligataires deviennent préoccupantes. Dans un contexte mondial de remontée des taux, la décision de la Fed et le seuil des 5 % sur la dette américaine pourraient aussi peser sur les marchés actions et sur la popularité de Donald Trump. Jean Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne. Ecorama du 17 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.