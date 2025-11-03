Une autre partie de la tour médiévale Torre dei Conti s'effondre pendant les opérations de sauvetage, après un premier effondrement survenu pendant des travaux de rénovation.
Italie: nouvel effondrement d'une tour médiévale à Rome
