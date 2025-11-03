"A ce rythme-là, je pense qu'ils finiront par voter le PLFSS. Mais moi, excusez-moi, j'appelle ça des idiots utiles du macronisme et non plus des opposants s'ils vont jusqu'au bout de ça", tacle le président de la commission des Finances à l'Assemblée Eric Coquerel au dernier jour de l'examen du volet "recettes" du budget de l'Etat. SONORE
Budget: Coquerel (LFI) tacle les socialistes, "idiots utiles du macronisme"
