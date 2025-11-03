Le ministre de la Justice Gérald Darmanin rappelle lors d'un micro-tendu avec la presse que la France va construire des "prisons modulaires", fabriquées en usine et assemblées sur place, lors d'une visite au Centre pénitentiaire de Troyes-Lavau (Aube) où est prévue la première réalisation de ce type. "Nous les construirons moins chères, 200.000 euros la place, et beaucoup plus vite, en un an et demi", résume-t-il. SONORE
A Troyes, Darmanin en visite sur le site d'une future "prison modulaire"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro