En Italie, le gouvernement a approuvé la construction d'un pont suspendu pour relier l'île de Sicile à la botte italienne. Il fera 3 300 mètres de long et 400 mètres de haut. Il est imaginé pour permettre à quelques 140 000 véhicules quotidiens de l'emprunter. Le projet, estimé à 13,5 milliards d'euros, est présenté par Rome comme un atout stratégique dans le cadre des engagements de l’Otan, mais l’initiative suscite des critiques. Ses opposants y voient plutôt un mirage dispendieux voué à l'échec. Reportage de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza.
Italie : en Sicile, le projet de pont suspendu inquiète
