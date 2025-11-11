L'explosion d'une voiture lundi au cœur de New Delhi a fait au moins huit morts et 19 blessés, ont annoncé les autorités de la capitale indienne. La police n'a pas donné de détails sur la cause de la déflagration mais a indiqué que des agences de lutte contre le terrorisme et des médecins légistes avaient été dépêchés sur place.
Inde: au moins huit morts à New Delhi après l'explosion d'une voiture
