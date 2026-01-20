Des opérations de la police haïtiennes sont menées quotidiennement dans le centre-ville de Port-au-Prince, en grande partie contrôlée par ces bandes criminelles, avec l'appui de la force de répression des gangs qui remplace la mission multinationale de l'ONU, et une entreprise de sécurité privée.
Haïti: la police intensifie ses opérations contre les gangs armés
