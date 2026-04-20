Guerre au Moyen-Orient : bientôt une remontée du taux du livret A ?

La remontée des tensions au Moyen-Orient pourrait avoir des effets inattendus sur l’épargne des Français. Portée par la hausse des prix de l’énergie, l’inflation pourrait repartir à la hausse… et avec elle, le taux du livret A. Faut-il s’attendre à une revalorisation dès cet été, et dans quelles proportions ? Réponse avec Charles Sannat, fondateur du site Le Grenier de l'éco. Ecorama du 20 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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