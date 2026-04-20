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Guerre au Moyen-Orient : bientôt une remontée du taux du livret A ?

information fournie par Ecorama 20/04/2026 à 14:00

La remontée des tensions au Moyen-Orient pourrait avoir des effets inattendus sur l’épargne des Français. Portée par la hausse des prix de l’énergie, l’inflation pourrait repartir à la hausse… et avec elle, le taux du livret A. Faut-il s’attendre à une revalorisation dès cet été, et dans quelles proportions ? Réponse avec Charles Sannat, fondateur du site Le Grenier de l'éco. Ecorama du 20 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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2 commentaires

  • 18:58

    LOL. Une remontée des prix sur les marchés alimentaires oui, c'est déjà au top !

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