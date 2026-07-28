L'entreprise chinoise de robotique UBTech a dévoilé sa nouvelle génération de robots humanoïdes bioniques alimentés par l'intelligence artificielle (IA), présentés comme un remède à la solitude des célibataires et des personnes âgées.
Fatigué d'être seul? Ce robot chinois à corps d'humain vous tend la main
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