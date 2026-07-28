Assurance vie : gestion libre, conseillée ou sous mandat, que choisir ?

information fournie par Tout sur mes finances • 28/07/2026 à 11:41

Quand on ouvre un contrat d'assurance-vie, une question essentielle se pose : faut-il gérer soi-même son épargne ou la confier à un professionnel ?

Trois modes de gestion existent, chacun adapté à un profil d'investisseur différent.

Dans cette vidéo, on vous explique clairement les différences :

La gestion libre : vous pilotez vous-même votre contrat, choisissez les supports (fonds en euros, unités de compte, actions, obligations, immobilier…) et réalisez vos arbitrages. Liberté totale, mais plus d'implication.

La gestion conseillée : vous restez décisionnaire, tout en bénéficiant de recommandations personnalisées d'un professionnel. Un bon compromis entre autonomie et accompagnement.

La gestion sous mandat : vous déléguez entièrement la gestion à des experts qui arbitrent pour vous selon votre profil de risque et vos objectifs. Solution clé en main, mais avec des frais plus élevés.

Nous abordons aussi :

Les différences de frais entre les modes de gestion

Les profils auxquels chaque solution correspond

Les erreurs à éviter quand on choisit son mode de gestion

Le bon choix dépend de votre expérience, de votre temps disponible, de votre tolérance au risque et de votre besoin d'accompagnement.

En savoir plus sur le sujet sur ToutSurMesFinances.com