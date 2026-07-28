La zone commerciale de Biscarrosse (Landes) a subi de lourds dégâts, avec la destruction totale de plusieurs entreprises. Si certains commerces rouvrent progressivement, l'inquiétude des habitants demeure.
Incendie dans les Landes: les habitants de Biscarrosse dans l'incertitude
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