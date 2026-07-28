"Pour moi, c'est une joie immense", a déclaré mardi Zinédine Zidane après l'officialisation de sa nomination au poste de sélectionneur de l'équipe de France au siège de la Fédération française de football.
Football: "C'est une joie immense", déclare Zidane, nouveau sélectionneur des Bleus
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