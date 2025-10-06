Patrouille de France et record d'audience sur Twitch: la troisième et ultime édition de la course auto des stars d'internet s'est achevée dimanche sur une victoire de l'Espagnol Karchez, clôturant un week-end de festivités qui a réuni 200.000 personnes au Mans.
GP Explorer 3: record d'audience sur Twitch pour la course auto des stars d'internet
