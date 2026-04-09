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Gilles Moëc : "La France n'a pas de marge de sécurité pour la gestion des chocs"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 09/04/2026 à 14:05

Gilles Moëc, chef économiste du groupe AXA, était l'invité de l'émission Ecorama du 9 avril 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’évolution de la situation autour du détroit d’Ormuz et ses implications pour l’approvisionnement mondial en énergie, les conditions d’une normalisation des marchés pétroliers, les perspectives d’inflation et de politique monétaire en Europe et aux États-Unis, ainsi que la réaction des marchés financiers face à cette accalmie encore fragile.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

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