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Matt Damon devient Ulysse dans "L'Odyssée" de Christopher Nolan

information fournie par France 24 15/07/2026 à 16:19

Matt Damon en Ulysse, Zendaya en Athéna, Tom Holland en Télémaque… Christopher Nolan réunit un casting prestigieux pour adapter "L'Odyssée", chef-d'œuvre d'Homère, dans une fresque grandiose. Entre séquences maritimes spectaculaires, batailles monumentales et prouesses techniques, le réalisateur d'"Interstellar" et "Oppenheimer" repousse une nouvelle fois les limites du cinéma.

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