Matt Damon en Ulysse, Zendaya en Athéna, Tom Holland en Télémaque… Christopher Nolan réunit un casting prestigieux pour adapter "L'Odyssée", chef-d'œuvre d'Homère, dans une fresque grandiose. Entre séquences maritimes spectaculaires, batailles monumentales et prouesses techniques, le réalisateur d'"Interstellar" et "Oppenheimer" repousse une nouvelle fois les limites du cinéma.
Matt Damon devient Ulysse dans "L'Odyssée" de Christopher Nolan
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