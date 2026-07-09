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De quels moyens matériels dispose la France pour lutter contre les incendies ?

information fournie par France 24 09/07/2026 à 21:30

Pour combattre les incendies, la France dispose de moyens matériels : notamment des Canadair, des Dash et des avions bombardiers d'eau. Elle souhaite en acquérir d'autres pour moderniser sa flotte vieillissante : pas moins de 4 nouveaux Canadair devraient être opérationnels d'ici 2033.

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