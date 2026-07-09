Séismes: l'ONU appelle aux dons et Caracas au dégel des avoirs sanctionnés pour reconstruire

Un homme près des décombres d'immeubles effondrés à Caraballeda, dans l'Etat de La Guaira, au Venezuela, le 8 juillet 2026 après un double séisme ( AFP / Raul ARBOLEDA )

L'ONU a lancé un appel aux dons pour aider le Venezuela à faire face aux conséquences du double séisme meurtrier du 24 juin, Caracas appelant de son côté mercredi plusieurs pays à débloquer les actifs vénézuéliens gelés dans le cadre de sanctions.

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a annoncé avoir demandé au roi Charles III de faire sortir quelque 30 tonnes d'or vénézuélien des réserves de la Banque d'Angleterre, pour financer la reconstruction.

Le double séisme, le plus puissant dans le pays depuis 1900, a provoqué la mort de 3.811 personnes selon un nouveau bilan officiel annoncé mercredi. Le précédent, daté de dimanche, faisait état de 3.685 morts.

Les autorités évitent de parler de disparus mais les Nations unies estiment que leur nombre pourrait atteindre 50.000. Certaines projections avancent un chiffre proche de 10.000.

Les travaux de reconstruction s'annoncent fastidieux dans le nord du pays, particulièrement touché, où des centaines d'immeubles sont réduits en poussière ou inhabitables.

Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a ainsi sollicité 296 millions de dollars de dons pour aider "1,3 million de personnes ayant des besoins socioéconomique, pendant six mois", lors d'une réunion par vidéo avec les Etats membres de l'ONU.

Cet appel s'ajoute au plan humanitaire de 632 millions de dollars annoncé au début de l'année pour le pays sud-américain, où près de 8 millions de personnes avaient déjà besoin d'aide humanitaire. Ce plan initial a reçu 300 millions de dollars pour l'heure.

Lettre au Roi

Au cours de cette réunion, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil, a lui réclamé le déblocage des avoirs gelés à l'étranger dans le cadre de sanctions contre le Venezuela.

Tom Fletcher (2eg ), chef des opérations humanitaires de l'ONU, visite un hôpital d'urgence installé par des membres de la marine brésilienne après le double séisme du 24 juin à Caraballeda, dans l'Etat de La Guaira, le 8 juillet 2026 au Venezuela ( AFP / Juan BARRETO )

"Nous voulons lancer un appel à tous les pays qui maintiennent encore bloqués des fonds appartenant au Venezuela, afin que nous entamions un plan de libération de ces fonds et que nous puissions les utiliser pour la reconstruction", a-t-il plaidé, estimant que ces gels résultent de "sanctions illégales".

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a personnalisé la demande, en écrivant à Charles III.

"J'ai décidé d'envoyer une lettre au roi d'Angleterre pour qu'ils libèrent l'or qui est retenu à la Banque d'Angleterre. Cet or appartient à notre peuple. (Nous en avons besoin) pour faire face aux conséquences du séisme", a-t-elle dit à la télévision mercredi.

Le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, a livré lors de cette même intervention télévisée le dernier bilan du double séisme, qui s'établit pour l'heure à 3.811 morts et 16.740 blessés.

Près de 18.000 personnes se retrouvent également sans logement, a ajouté le frère de la présidente par intérim.

Dans l'Etat de la Guaira, épicentre des tremblements de terre, de nombreuses familles craignent de perdre l'accès à leurs logements endommagés.

Etiquette rouge

Dans le quartier de La Lucha, dans la ville côtière de Catia La Mar, Morela Luna est suspendue aux gestes des experts qui inspectent sa maison partiellement effondrée.

Des habitants déplacés le double séisme du 24 juin reçoivent un carton d'aide humanitaire américaine dans un centre d'accueil à Catia La Mar, dans l'Etat de La Guaira, au Venezuela, le 8 juillet 2026 ( AFP / MARTIN BERNETTI )

"Je me dit encore que c'est un cauchemar. J'aimerais reconstruire ma maison. J'ai grandi ici et je ne veux pas la perdre", témoigne l'étudiante en géographie de 23 ans, qui redoute qu'y soit accolée une étiquette rouge, synonyme de danger et d'évacuation.

Tout autour, le quartier est couvert de tentes où les familles attendent que leurs maisons soient réparées avec l'aide du gouvernement.

Les Nations Unies estiment les pertes liées aux séismes à 6,7 milliards de dollars, soit 6% du PIB du pays, plongé dans une grave crise depuis des années. Caracas cherche donc des ressources.

Le 26 juin, le gouvernement américain a suspendu pour quatre mois des sanctions économiques visant le Venezuela, pour ne pas entraver les opérations de secours dans le pays.

Washington avait enserré le Venezuela dans un lourd étau de sanctions économiques, en particulier à compter de 2019, dans le but de rendre intenable la situation pour le président populiste de gauche Nicolas Maduro, jugé "illégitime" par les Etats-Unis.

Des sauveteurs et des pompiers dans les décombres d'immeubles effondrés lors du double séisme du 24 juin, à Catia La Mar, dans l'Etat de La Guaira, le 8 juillet 2026 au Venezuela ( AFP / Federico PARRA )

Sa reconduction pour un troisième mandat début 2025 avait également été condamnée par l’Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada et les Etats-Unis à renfort de nouvelles sanctions économiques conjointes.

Depuis que Donald Trump a fait capturer M. Maduro début janvier, les relations avec Caracas se sont réchauffées. L'exécutif américain appuie fortement la présidente par intérim Delcy Rodriguez et lève graduellement ses sanctions, notamment pour développer l'exploitation des immenses ressources pétrolières du Venezuela.