Le Journal des biotechs : Pascal Prigent, directeur général de Genfit

information fournie par Boursorama • 15/07/2026 à 10:46

Dans ce numéro hors-série du Journal des biotechs, on fait le point sur l'actualité récente de Genfit. Les nouveaux résultats publiés par Ipsen avec IQIRVO dans la cholangite biliaire primitive confortent le profil du traitement tandis que l'obtention du remboursement de NASHnext aux États-Unis ouvre de nouvelles perspectives pour l'activité diagnostic du groupe. L'occasion de faire le point avec Pascal Prigent, directeur général de la biotech, sur les principaux moteurs de création de valeur de la société et ses perspectives de développement.

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Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.