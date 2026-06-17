Le président français Emmanuel Macron appelle à "mieux réguler" l'intelligence artificielle, mettant en garde contre le risque d'une "non-coopération entre démocraties", en clôture du Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des sept grandes puissances industrielles. (COMPLETE VIDIB7EJ49E_FR) SONORE
G7: Macron plaide pour "mieux réguler" l'IA, mais met en garde contre la "non-coopération"
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