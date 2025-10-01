Proches, famille et membres de la communauté font leurs adieux à Efrain Fuerez, un homme indigène de 46 ans abattu lors d'affrontements entre les forces militaires et des manifestants contre la suppression des subventions gouvernementales au diesel en Équateur. IMAGES
Funérailles d'un homme indigène tué lors des manifestations secouant l'Equateur
