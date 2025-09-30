Le phénomène Victor Wembanyama, éloigné des terrains depuis mi-février, assure que "son corps est prêt" pour rejouer au basket, à l’aube de sa troisième saison NBA, qui débute le 22 octobre.
"Mon corps est prêt", assure Wembanyama avant son retour en NBA
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro