Bourso Topo : 4 bonnes raisons de vous intéresser à l’assurance-vie

information fournie par Boursorama 30/09/2025 à 16:56

Accessible, souple et adaptée à tous les profils, l'assurance-vie a plus d'un atout dans sa manche . On peut s'y lancer avec de petits montants, surtout via les contrats en ligne, performants et sans frais d'entrée. Elle offre une large palette de supports, du plus sécurisé au plus dynamique, et permet même aux novices de déléguer la gestion grâce à des mandats pilotés. En somme, un placement modulable, efficace et à la portée de tous. Explications avec Arnaud Lelong, journaliste patrimoine chez Boursorama.

Et si l'assurance vie était faite pour vous ?

Vous souhaitez épargner pour des projets long termes, comme un futur achat immobilier ou les études de vos enfants ? Découvrez l’assurance vie BoursoVie !

En fonction de votre appétence au risque, vous pouvez choisir les supports d’investissement qui vous intéressent avec la gestion libre – entre supports garantis (fonds en euros) et supports financiers (supports en unités de compte), ou déléguez la gestion de votre contrat avec la gestion pilotée.

Ce contrat présente un risque de perte en capital

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

L'offre BoursoBank