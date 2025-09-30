Bourso Topo : 4 bonnes raisons de vous intéresser à l’assurance-vie

Vous souhaitez épargner pour des projets long termes, comme un futur achat immobilier ou les études de vos enfants ? Découvrez l’assurance vie BoursoVie ! En fonction de votre appétence au risque, vous pouvez choisir les supports d’investissement qui vous intéressent avec la gestion libre – entre supports garantis (fonds en euros) et supports financiers (supports en unités de compte), ou déléguez la gestion de votre contrat avec la gestion pilotée. Ce contrat présente un risque de perte en capital

Accessible, souple et adaptée à tous les profils, l'assurance-vie a plus d'un atout dans sa manche . On peut s'y lancer avec de petits montants, surtout via les contrats en ligne, performants et sans frais d'entrée. Elle offre une large palette de supports, du plus sécurisé au plus dynamique, et permet même aux novices de déléguer la gestion grâce à des mandats pilotés. En somme, un placement modulable, efficace et à la portée de tous. Explications avec Arnaud Lelong, journaliste patrimoine chez Boursorama.