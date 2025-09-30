Typhon Bualoi au Vietnam: le bilan monte à 26 morts et une trentaine de disparus

Une photo aérienne montre les eaux de crue entourant les maisons après le passage du typhon Bualoi sur la commune de Lam Thanh, dans la province de Nghe An, le 30 septembre 2025. ( AFP / Phan Duy )

Le bilan du typhon Bualoi est désormais de 26 morts et plusieurs dizaines de personnes disparues au Vietnam où il est resté une douzaine d'heures sur les terres, causant de lourds dégâts et des inondations qui ont paralysé une grande partie de la capitale Hanoï.

"Ce typhon, le dixième à frapper le Vietnam cette année, a été une grave catastrophe naturelle, combinant des vents violents, d'énormes crues soudaines et des inondations généralisées", a déclaré mardi Mai Van Khiem, directeur du Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

Après avoir fait 37 morts aux Philippines, selon un nouveau bilan des autorités, et contraint 400.000 personnes à évacuer leurs habitations, Bualoi a touché terre dimanche soir dans le centre du Vietnam, avec des vents soufflant à 130 km/h. Il s'est attardé près de 12 heures sur les terres, une durée "très rare", a précisé M. Khiem.

Le typhon et ses conséquences -- dont une tornade dans le nord du pays lundi -- ont fait 26 morts et plus de 100 blessés, indique mardi un rapport du ministère de l'Environnement. Trente autres personnes sont portées disparues.

Un toit en tôle arraché par le typhon Bualoi, le 29 septembre 2025 dans la province de Nghe An, dans le nord du Vietnam ( AFP / Thai An )

Plus de 136.000 maisons ont été endommagées et plusieurs milliers de familles se sont retrouvées bloquées dans la province centrale de Ha Tinh, a ajouté le ministère.

"Je n'ai pas connu de typhon aussi violent depuis plusieurs décennies", a déclaré à l'AFP Le Hong Luyen, 62 ans, habitant de la province côtière de Nghe An (nord). "Ma maison et mon jardin sont complètement inondés."

- "Immense piscine" -

Bualoi a également dévasté 225 kilomètres carrés de rizières et d'autres terres agricoles, déraciné des dizaines de milliers d'arbres et renversé des poteaux électriques, provoquant des coupures de courant dans plusieurs zones du centre du pays mardi.

Les autorités vietnamiennes ont par ailleurs mis en garde contre la montée du niveau des rivières et les risques de glissements de terrain dans les zones montagneuses.

De fortes pluies s'abattent également sur la capitale Hanoï depuis lundi soir, provoquant des inondations massives qui perturbent la circulation.

"L'eau a presque atteint le haut de ma moto. Ca a été une matinée terrible", a décrit Tran Thanh Huong, une habitante de Hanoï qui n'a pas pu se rendre au travail.

Ces inondations sont les plus graves que la capitale ait connues depuis 2008 et ont transformé Hanoï en "une immense piscine", a ajouté Nguyen Luu Tien, un habitant de la ville. "Des voitures et des motos flottaient partout, même dans le centre-ville", a ajouté cet homme de 52 ans.

Sur les réseaux sociaux, des images montrent des camions militaires transportant des enfants dans des rues inondées depuis une école secondaire à l'ouest de Hanoï, tandis que des parents d'autres quartiers réclamaient sur Facebook une aide similaire dans le nord de la ville. "Il y a de l'eau partout ici", a écrit une mère.

- Des dizaines de vols déroutés -

D'autres écoles ont indiqué qu'elles restaient ouvertes pour les élèves et les enseignants ne pouvant pas rentrer chez eux.

Scène d'inodation à Lam Thanh, commune de la province côtière de Nghe An, dans le nord du Vietnam, le 30 septembre 2025 ( AFP / Phan Duy )

La mauvaise visibilité causée par les fortes pluies a contraint les autorités à dérouter des dizaines de vols à destination de l'aéroport de Hanoï.

Le Vietnam est généralement touché par 10 tempêtes maximum par an, mais les prévisionnistes ont annoncé deux à trois tempêtes supplémentaires cette année.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.

Bualoi est la dixième tempête à frapper le Vietnam cette année, 175 personnes y ont été tuées ou portées disparues à la suite de catastrophes naturelles entre janvier et août 2025, selon le Bureau général des statistiques (GSO).

Le montant total des dégâts s'élève à environ 316 millions d'euros, soit près du triple du montant enregistré pour la même période en 2024, a précisé le GSO.