Depuis 35 ans, aucun gouvernement français n'a réussi à réduire durablement le déficit public par la seule maîtrise des dépenses, selon une étude de Fipeco. Hausse d'impôts, dette galopante, incapacité chronique à réformer : la France vit-elle au-dessus de ses moyens depuis trois décennies ? Faut-il s'attendre à une nouvelle cure fiscale dans un pays déjà champion d'Europe des prélèvements obligatoires ? Les explications de Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 24 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Sait-on redresser en France nos comptes publics sans augmenter les impôts ?
