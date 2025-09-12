C’est un tournant historique pour la French Tech : Mistral AI lève 1,7 milliard d’euros et devient la première décacorne française, propulsant l’IA tricolore au sommet européen. Retour sur les enjeux de cette levée record, l’alliance stratégique avec ASML, et la compétitivité de la French Tech avec Franck Sebag, associé chez EY. Ecorama Tic Tech du 12 septembre 2025, présentée par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness, sur Boursorama.com.
Franck Sebag (EY) : "Oui il y a bulle, l'IA est probablement trop chère, mais le potentiel de croissance est hyper important !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
