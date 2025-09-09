Le ministre de l'Intérieur exprime son "indignation", après la découverte de têtes de cochon devant plusieurs mosquées à Paris et dans l'agglomération parisienne. "J'espère qu'on retrouvera celles et ceux qui ont pu commettre cette sorte de profanation", réagit Bruno Retailleau devant la presse à l'issue d'une réunion des dirigeants de LR. SONORE
Têtes de cochon devant des mosquées: Retailleau fait part de son "indignation"
