Les habitants du quartier de Santa Teresa, à Rio de Janeiro, sont descendus dans la rue pour célébrer, en musique, la condamnation de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro.
Condamnation de l'ex-président brésilien Bolsonaro : Rio de Janeiro célèbre en musique
