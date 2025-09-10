 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lecornu promet des "ruptures" et reçoit à tour de bras à Matignon
information fournie par AFP 10/09/2025 à 19:23

Passation de pouvoir entre François Bayrou (G) et Sébastien Lecornu (D), nouveau Premier ministre, à Matignon le 10 septembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )

Passation de pouvoir entre François Bayrou (G) et Sébastien Lecornu (D), nouveau Premier ministre, à Matignon le 10 septembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )

Des "ruptures" sur le fond comme sur la forme: le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a lancé un message aux Français et aux oppositions en arrivant à Matignon, où il multiplie les consultations pour trouver un compromis permettant la formation d'un gouvernement et l'adoption d'un budget.

"Il va falloir des ruptures, et pas que sur la forme, et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond", a déclaré M. Lecornu depuis le perron de Matignon lors d'une brève déclaration après la passation de pouvoirs avec François Bayrou, renversé lundi soir par les députés.

Pour la traduction concrète de ces "ruptures", M. Lecornu a indiqué qu'il s'exprimerait prochainement, après avoir lancé mercredi après-midi des consultations politiques puis syndicales.

Les images du tapis rouge à Matignon contrastaient avec celles des manifestations de la journée visant à "bloquer" le pays. Le Premier ministre s'est rendu à 19H au centre interministériel de crise (CIC) de Beauvau, activé pour l'occasion.

Sans y faire référence directement, M. Lecornu s'est fixé comme objectif de mettre fin "au décalage entre la vie politique du pays et la vie réelle" qui devient "préoccupant".

Passation de pouvoir entre François Bayrou (G) et Sébastien Lecornu (D), nouveau Premier ministre, le 10 septembre 2025 ( POOL / Ian LANGSDON )

Passation de pouvoir entre François Bayrou (G) et Sébastien Lecornu (D), nouveau Premier ministre, le 10 septembre 2025 ( POOL / Ian LANGSDON )

Privé de majorité à l'Assemblée, il a promis d'être "plus créatif", "plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions". "On va y arriver", a-t-il plaidé. François Bayrou l'a assuré que son "aide" lui était "acquise à tout instant".

- "Contrat" -

Troisième chef du gouvernement nommé depuis la dissolution de l'Assemblée, Sébastien Lecornu, 39 ans, est peu connu des Français malgré son long mandat aux Armées depuis 2022.

Passation de pouvoir entre François Bayrou (G) et Sébastien Lecornu (D), nouveau Premier ministre, le 10 septembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )

Passation de pouvoir entre François Bayrou (G) et Sébastien Lecornu (D), nouveau Premier ministre, le 10 septembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )

Première tâche confiée par le président à ce fidèle compagnon venu de la droite, ministre de tous ses gouvernements depuis 2017: "consulter" les forces politiques en vue de trouver des "accords" pour préserver la "stabilité institutionnelle" du pays.

Il a aussitôt entamé les entretiens, recevant un prédécesseur devenu président du parti présidentiel Renaissance Gabriel Attal.

Ont suivi le patron des Républicains, ancien parti de M. Lecornu, Bruno Retailleau, qui est aussi ministre de l'Intérieur démissionnaire, le chef de file des députés LR Laurent Wauquiez et son homologue du Sénat Mathieu Darnaud, puis le vice-président du MoDem Marc Fesneau et enfin Edouard Philippe, président d'Horizons. Tous sont sortis sans un mot.

Une source LR a fait état d'une "très bonne" discussion avec la "volonté commune d’aboutir à un contrat de gouvernement" et l'idée, avancée par le Premier ministre, "de se mettre d’accord, outre le budget, sur deux ou trois textes majeurs et forts" qui répondraient aux priorités des uns et des autres.

Sébastien Lecornu renouera aussi jeudi à 08H avec les réunions hebdomadaires de ce "socle commun", selon des sources proches des groupes, alors que Gabriel Attal s'est montré "soucieux" devant M. Lecornu d'améliorer la relation entre son parti et son groupe avec le gouvernement, selon un cadre macroniste.

- "Censure" -

Le chef du gouvernement enchaînera avec des bilatérales avec chacun des présidents des deux assemblées: Yaël Braun-Pivet pour l'Assemblée nationale, qui le recevra à l'hôtel de Lassay, et Gérard Larcher pour le Sénat, à Matignon, selon l'entourage des intéressés.

Les oppositions vont être conviées dans un second temps. Le PS, les écologistes et le PCF ont été contactés à cet effet par Matignon.

La France insoumise, qui réclame le départ d'Emmanuel Macron, compte déposer une motion de censure spontanée dès la reprise de la session parlementaire, si Sébastien Lecornu ne demande pas la confiance.

"Soit il y a rupture, soit il y aura censure", a grondé le président du Rassemblement national Jordan Bardella depuis le Parlement européen, en prédisant un "bail très précaire" au Premier ministre.

La mission de Sébastien Lecornu, qui arrive auréolé d'une réputation d'habile négociateur, est à haut risque dans un paysage politique éclaté et au vu des réactions très fraîches voire hostiles à l'annonce de sa promotion à Matignon.

Illustration: 69% des Français disent que sa nomination ne correspond pas à leurs attentes, selon un sondage Odoxa Bakcbone pour Le Figaro.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu (à gauche) parle au président Emmanuel Macron, le 26 mai 2025 à Hanoï ( AFP / Ludovic MARIN )

Le Premier ministre Sébastien Lecornu (à gauche) parle au président Emmanuel Macron, le 26 mai 2025 à Hanoï ( AFP / Ludovic MARIN )

Pour tenir, le futur gouvernement devra obtenir a minima une non-censure du PS, indispensable pour doter la France d'un budget pour 2026, dont la préparation vient de faire tomber le gouvernement sortant qui avait présenté un effort de 44 milliards d'euros.

Mais "sans justice fiscale, sociale, écologique, sans mesure pour le pouvoir d'achat, sans mise à contribution des très gros patrimoines, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets", à savoir la censure, a prévenu le patron des députés socialistes Boris Vallaud.

Selon un interlocuteur régulier de M. Macron, le président pourrait cette fois accepter de réelles concessions aux socialistes, par exemple sur la taxation des plus riches, jusqu'ici un tabou pour lui.

Budget France
Défense
Crise de gouvernement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

38 commentaires

  • 20:05

    trop de pieds nickelés de tout poil, seule solution pour proposer ( enfin ) un budget sérieux : le confier à l' IA !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des fidèles prient à la mosquée d'Islah, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, devant laquelle une tête de cochon a été retrouvée, le 9 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Mosquées: les têtes de cochon déposées par des étrangers ayant quitté le territoire
    information fournie par AFP 10.09.2025 20:08 

    Une "volonté manifeste de provoquer le trouble": le parquet de Paris a indiqué mercredi que les têtes de cochon découvertes devant des mosquées ont été déposées par des étrangers ayant aussitôt quitté le territoire, une possible ingérence rappelant des précédents ... Lire la suite

  • Qui est Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre ?
    Qui est Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre ?
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 20:07 

    Venu de la droite, discret au point d'être quasi inconnu du grand public, Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre à 39 ans, est un compagnon de route du chef de l'Etat depuis 2017, devenu un rouage essentiel de la macronie. Portrait.

  • Toulouse: la police disperse des manifestants sur un rond-point
    Toulouse: la police disperse des manifestants sur un rond-point
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 20:03 

    Des manifestants qui bloquent un rond-point de Toulouse renvoient des gaz lacrymogènes en direction des policiers avant de se faire déloger par les forces de l'ordre, au matin d'une journée d'actions en France. IMAGES

  • Aux Etats-Unis, les Cubains craignent la fin de leur privilège migratoire
    Aux Etats-Unis, les Cubains craignent la fin de leur privilège migratoire
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 20:01 

    Les exilés cubains craignent de faire désormais les frais de la politique d'expulsion massive des migrants voulue par Donald Trump, alors que leur communauté bénéficie normalement depuis 1966 d'une loi migratoire plus favorable, le Cuban Adjustment Act.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank