La Pologne a annoncé mercredi avoir abattu des "objets hostiles" dans son son espace aérien au cours d'une attaque russe contre l'Ukraine, une première pour ce pays membre de l'Otan depuis le début du conflit. L'UE a marqué son soutien à Varsovie.
Pologne: des "objets hostiles" abattus après des violations de l'espace aérien
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro