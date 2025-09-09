"S'il est soucieux de l'intérêt des Français, s'il ne veut pas laisser à l'extrême droite le soin d'être la seule alternative, qu'il vienne nous chercher", lance le président des députés PS Boris Vallaud à l'attention du président Macron, après que le gouvernement de François Bayrou a été renversé par l'Assemblée nationale.
"Qu'il vienne nous chercher", lance Vallaud (PS) à Macron après la chute de Bayrou
