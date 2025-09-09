"Il faut une réelle cohabitation", estime le député écologiste Benjamin Lucas-Lundy

Emmanuel Macron doit accepter l'idée (...) qu'il faut une réelle et totale cohabitation", estime le député écologiste Benjamin Lucas-Lundy, l'appelant à "laisse[r] faire un gouvernement de gauche", au lendemain de la chute du gouvernement Bayrou. SONORE
