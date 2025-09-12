Au Nigeria, les agriculteurs et les commerçants peinent à faire face à une interdiction soudaine des exportations de noix de karité, qui a pris le plus grand producteur mondial au dépourvu et laissé des stocks invendus alors que les revenus s'effondrent.
Au Nigeria, la filière karité sous le choc de l'interdiction d'exportation des noix
