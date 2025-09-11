Des milliers de personnes se sont rassemblées à Istanbul pour protester contre la révocation par un tribunal de la direction dans cette mégapole du principal parti de l'opposition en Turquie, le CHP, sur des soupçons d'irrégularités au cours d'un congrès en 2023.
Turquie: des milliers de manifestants pour dénoncer un nouveau coup porté à l'opposition
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro