Alors que les images de l’assassinat de l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk ont fait le tour du monde, des internautes ont très vite diffusé les noms et les photos de prétendus tireurs. Le suspect est toujours recherché par le FBI.
Démocrate, transgenre : gare à ces affirmations sur le tueur de Charlie Kirk
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro