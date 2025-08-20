 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 19/08/2025

information fournie par Libertify 20/08/2025 à 05:00

Au programme ce matin : ADP , Home Depot, SES, Sanofi , Vinci . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

ADP
124,400 EUR Euronext Paris +2,05%
HOME DEPOT
407,010 USD NYSE +3,14%
SANOFI
86,490 EUR Euronext Paris +1,06%
SES
5,8850 EUR Euronext Paris -2,24%
VINCI
129,000 EUR Euronext Paris +0,78%

L'offre BoursoBank