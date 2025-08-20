Au programme ce matin : ADP , Home Depot, SES, Sanofi , Vinci . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 19/08/2025
Valeurs associées
|124,400 EUR
|Euronext Paris
|+2,05%
|407,010 USD
|NYSE
|+3,14%
|86,490 EUR
|Euronext Paris
|+1,06%
|5,8850 EUR
|Euronext Paris
|-2,24%
|129,000 EUR
|Euronext Paris
|+0,78%
