Des manifestants qui bloquent un rond-point à Toulouse font usage de gaz lacrymogène avant de se faire déloger par les forces de l'ordre, au matin d'une journée d'actions en France. IMAGES
Toulouse: la police disperse des manifestants qui font usage de gaz lacrymogène
